Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunkener Radfahrer

Koblenz (ots)

Am 13.06.2020, gegen 22:35 Uhr, wurde durch Zeugen ein offensichtlich betrunkener Radfahrer auf der B 416 in Richtung Winningen gemeldet. Der Radfahrer sei bereits einmal gestürzt, anschließend jedoch weiter gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Radfahrer am Fahrbahnrand stehend antreffen. Das Fahrrad lag im Grünstreifen. Der 20-jährige Fahrer gab an, dass ihm die Kette abgesprungen sei. Er war augenscheinlich alkoholisiert und konnte sich nicht erklären, wieso er auf der B 416 und nicht auf dem parallel verlaufenden Radweg fuhr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem Beschuldigte wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, da per Gesetzt bei einem Radfahrer mit einem Wert ab 1,6 Promille die absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt und den Fahrer nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet.

