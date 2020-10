Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffällige Fahrweise führt zur Kontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Weil er beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Landauer Straße über die Verkehrsinsel gefahren war, wurde das Fahrverhalten eines 29-Jährigen mit seinem Peugeot von der ihm folgenden Streifenwagenbesatzung genauer inspiziert. Auch im weiteren Verlauf der Fahrt in Richtung Edenkoben ergaben sich Hinweise, dass die Fahrtüchtigkeit des 29-Jährigen nicht vollends gegeben gewesen sein könnte. So fuhr er Schlangenlinien und blendete durch Verwendung seines Fernlichts augenscheinlich grundlos die sich im Gegenverkehr befindlichen Verkehrsteilnehmer. Die eigentliche Kontrolle erhärtete den Verdacht, dass der vorangegangene Konsum berauschender Mittel der Grund für das Verhalten gewesen sein dürfte. Ein durchgeführter Drogenvortest deutete auf Marihuana-Konsum hin. Eine Blutprobe wurde entnommen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise konnten die Polizeibeamten nicht nur von einer Ordnungswidrigkeit ausgehen, sondern mussten ein Strafverfahren einleiten, was auch eine Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog.

