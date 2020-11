Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in der Simeonstraße: Sachverständiger unterstützt Ermittler

MindenMinden (ots)

Die Polizei bekommt bei ihren Ermittlungen nach der Ursache für den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Simeonstraße Unterstützung durch einen Sachverständigen. Gemeinsam beabsichtigten die Experten in den nächsten Tagen die ausgebrannte Dachgeschosswohnung genauer unter die Lupe zu nehmen. Bis dahin bleibt der Brandort weiterhin beschlagnahmt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung hat die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Neben dem eigentlichen Schaden durch das am Montag ausgebrochene Feuer sind bei den Löscharbeiten weitere Bereiche des Hauses in Mitleidenschaft gezogen worden. So mussten Einsatzkräfte bei der Suche nach weiteren Glutnestern in der Nachbarwohnung Teile der Decken öffnen. Nach einer ersten groben Einschätzung der Ermittler dürfte sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

