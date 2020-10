Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr öffnet Tür

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13.40 Uhr zum Gangelshauser Weg gerufen. Dort reagierte der Bewohner des Hauses weder auf Klingeln, Klopfen an der Haustür, Rufen noch auf Telefonanrufe. Darauf hin öffnete die Feuerwehr die Tür und fand den Patienten in der Wohnung vor. Dieser wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

