Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Tägliche Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Über das Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel täglich zu je einem Einsatz alarmiert. Am späten Freitagabend rückten zwei Löschzüge zu einem gemeldeten Kohlenstoffmonoxid-Austritt zur Steinklippe aus. In einem Gebäude hatten CO-Warnmelder ausgelöst. Das Gebäude war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits geräumt. Durchgeführte Messungen konnten keine erhöhte Konzentration des gefährlichen Gases mehr feststellen. Vorsorglich wurde die Heizung außer Betrieb genommen.

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Bochumer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehr streute dort geringe Mengen an ausgelaufenen Betriebsstoffen ab. Danach war der Einsatz beendet.

Am Sonntagmorgen wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte erneut alarmiert. Nach einem medizinischen Notfall in einem Mehrparteienhaus an der Erfurter Straße wurde der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen unterstützt. Vorsorglich war auch eine Drehleiter für einen Spezialtransport aus einem Fenster vor Ort. Diese kam aber nicht zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Stellv. Pressesprecher

Max Blasius

Telefon: +49 163 8647373

E-Mail: max.blasius@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell