Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze am Mittwoch

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Mittwoch zu zwei Einsätzen gerufen. Gegen 15:30 Uhr forderte der Rettungsdienst während einer laufenden Reanimation die Feuerwehr zu einem Waldabschnitt in der Nähe der Hölterstraße an. Im Einsatzverlauf wurde noch ein Rettungshubschrauber und ein Geländefahrzeug der Feuerwehr Ennepetal angefordert. Da die Reanimationsmaßnahmen des 60-jährigen frustran verliefen, bestellte der Einsatzleiter im Nachgang einen Notfallseelsorger zur Einsatzstelle, um Angehörige betreuen zu lassen.

Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet, die Feuerwehr Sprockhövel war mit elf ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort.

Am späten Abend wurde die Feuerwehr um 21:48 Uhr zu einem Praxisgebäude an der alten Bergstraße alarmiert. Der Meldung nach solle ein Gebäudealarm ausgelöst haben und Brandgeruch sei wahrnehmbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Einbruchalarm vorlag. Der Brandgeruch kam aus dem Stadtgebiet Bochum. Dort waren die Kollegen bei einem Großfeuer im Einsatz; die Windrichtung begünstigte die starke Geruchswahrnehmung in Teilen von Sprockhövel. Der Einsatz an dem Praxisgebäude konnte daher nach 15 Minuten abgebrochen werden. Vor Ort war ein Löschzug.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Stellv. Pressesprecher

Max Blasius

Telefon: +49 163 8647373

E-Mail: max.blasius@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell