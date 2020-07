Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/ Victorbur - Brand einer Holzverkleidung //Großefehn/Holtrop - Brand nach Dacharbeiten //Wiesmoor - Hecke geriet durch Gasbrenner in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern Mittag, gegen 14.15 Uhr, zu einem Brand in der Schulsiedlung in Victorbur. Betroffen war die Außerverkleidung einer Garage aus Holz. Personen wurden nicht verletzt und durch das rechtzeitige Entdecken und Tätigwerden der Bewohnerin sowie der örtlichen Feuerwehr entstand geringer Sachschaden. Das Innere der Garage war nicht betroffen. Eine Bewohnerin hatte den Brandgeruch festgestellt und anschließend eine Rauchentwicklung hinter der Garage gesehen. Mit eigenen Mitteln löschte die 49-Jährige den Brand und rief außerdem die Feuerwehr.

Am Donnerstagabend kam es auf dem Flachdach eines Einfamilienhauses im Fenneweg zu einem Brandausbruch. Nachdem zuvor Dacharbeiten durchgeführt wurden, gerieten Teile der Dachkonstruktion in Brand. Der 42-jährige Brandentdecker löschte das Feuer umgehend mit einem Gartenschlauch. Die Feuerwehr Holtrop rückte aus und setzte u.a. eine Wärmebildkamera zur Kontrolle ein. Der entstandene Gebäudeschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Durch das Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner geriet am Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Azaleenstraße eine Thuja.Hecke in Brand. Die ca. 15 Meter lange Hecke stand in Vollbrand. Durch die Hitzeeinwirkung entstanden am Anbau eines Nachbaranwesens Beschädigungen an einer Fensterscheibe sowie diversen Kunststoffverkleidungen. Die Wiesmoorer Feuerwehr rückte mit über 20 Einsatzkräften aus, um die Löscharbeiten vorzunehmen.

