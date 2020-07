Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum/Dornumersiel - Beim Rangieren Zaun touchiert

Altkreis Norden Verkehrsgeschehen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer/in samt Anhänger den Makrelenweg in Dornumersiel. Beim Rangieren stieß der Anhänger gegen einen Zaun. An dem Zaun entstand geringer Sachschaden. Der Verursacher/in fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931/921-0 zu melden.

