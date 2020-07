POL-AUR: Wiitmund/Funnix - Brand in Bushaltestelle

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Bushaltestellenhäuschen in der Straße Osterhusen in Funnix zu einem Brandausbruch. Dabei entstand Sachschaden an dem Häuschen. Die Berdumer Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen des Vorfalles mögen sich bei der Wittmunder Polizei unter 04462/911-0 melden

