(dr) Am Dienstag, den 07.01.2020, trieben "falsche Handwerker" in gleich drei Frankfurter Stadtteilen ihr Unwesen. Dabei gelangten sie mit ihrer perfiden Masche in die Wohnungen von Senioren und hatten es dabei auf deren Wertsachen abgesehen.

Gegen 10:30 Uhr öffnet eine 87 Jahre alte Frau einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Reparaturservice für Wasserschäden die Wohnungstür in der Günthersburgallee in Bornheim. Der unbekannte Mann, welcher vorgibt die Wasserhähne überprüfen zu müssen, erschleicht sich das Vertrauen der Seniorin und gelangt so in ihre Wohnung. Während sich diese mit dem Mann in der Küche unterhält, bemerkt sie im Augenwinkel einen "Schatten", bei dem es sich möglicherweise um einen Komplizen gehandelt haben könnte, der ebenfalls in die Wohnung gelangt. Zu einem späteren Zeitpunkt, als der Mann nach seinen "handwerklichen Arbeiten" die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, fiel der 87-Jährigen auf, dass Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Schatulle im Schlafzimmer gestohlen wurden.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 150-160 cm groß, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzer Cap und dunkler Winterjacke

Gegen 13:00 Uhr klingelt es an der Wohnungstür eines 83-jährigen Senioren im Gerhart-Hauptmann-Ring. Mit dem Vorwand, den Strom abstellen zu müssen, verschafft sich ein unbekannter Mann Zutritt in die Wohnung des Seniors. Er macht diesen auf ein vermeintlich flackerndes Licht einer Lampe aufmerksam und "überprüft" folglich diverse Lampen und Steckdosen. Unbemerkt stiehlt er die Ledergeldbörse des 83-Jährigen und macht sich mit rund 100 Euro Beute aus dem Staub.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, wenig blonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies deutsch

Gegen 14:45 Uhr gelangt abermals ein unbekannter Täter in die Wohnung einer Seniorin, vor der dieser angibt, handwerkliche Arbeiten am Stromnetz tätigen zu müssen. Deshalb benötige er auch Zutritt zur Wohnung, welchen ihm die 80-jährige Frau gewährt. Sie führt den Mann durch die Wohnung in der Straße Im Weimel, während mutmaßlich eine zweite unbekannte Person über die noch offenstehende Wohnungstür in die Wohnung gelangt. Der Mann überprüft wie im vorherigen Fall vermeintlich die Steckdosen in den Wohnräumen. Als der Unbekannte kurze Zeit später die Wohnung wieder verlässt, fällt der Frau auf, dass ihre Geldbörse fehlt.

Personenbeschreibung: männlich, 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, führte eine Umhängetasche mit

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, muss nun geklärt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweis: Die Polizei Frankfurt weißt nochmals ausdrücklich darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung / ins Haus zu lassen. Handwerkliche Termine werden in der Regel angekündigt. Bei unangemeldeten Personen sollten Sie vorsichtig sein und die Polizei verständigen. Halten Sie die Tür auf jeden Fall geschlossen.

