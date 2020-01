Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200107 - 0020 Frankfurt-Sachsenhausen: "Süßer" Einbruch in Shishabar

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht stiegen Einbrecher in eine Shishabar in Sachsenhausen ein. Sie stahlen Wertsachen und Bargeld und räumten Spielautomaten aus. Anschließend überschütteten sie die Automaten mit Erdbeersirup.

Gegen 04:00 Uhr gelangte ein Mann in das Innere einer Shishabar im Ziegelhüttenweg, indem er das Fenster der Toilette aufhebelte. Anschließend öffnete er ein großes Fenster am Eingang, um seine beiden Komplizen einzulassen. Das Trio räumte dann die im Lokal befindlichen Spielautomaten leer. Kurios: Im Anschluss überschütteten sie diese mit Erdbeersirup. In der Folge stahlen die Ganoven noch ein Tablet und Bargeld. Dann flüchteten sie.

Das Einbruchkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

