Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Viele Betrugsfälle angezeigt

Leiningerland - 26.10.2020 (ots)

Am 26.10.2020 wurden bei der PI Grünstadt folgende Betrugsfälle angezeigt: Eine 44-jährigige Geschädigte aus Dirmstein hatte über Facebook einen Thermomix gekauft und 400EUR angezahlt, aber die Ware nicht erhalten. Eine 59-Jährige aus Grünstadt bemerkte beim Zurücksetzen eines Passwortes, dass ohne ihr Zutun ein fremdes Programm installiert wurde und es kurz danach zu einem Systemabsturz kam. Ein 46-Jähriger aus Grünstadt erhielt per Post ein Schreiben eines Inkasso-Unternehmens, in dem er zur Zahlung von 396EUR an PayPal aufgefordert wurde. Die beschriebene Dienstleistung wurde nicht in Anspruch genommen. Ein 66-Jähriger aus Grünstadt sollte eine Zahlung an "Paigo" machen, obwohl er nichts bestellt hatte. Eine 35-Jährige aus Altleiningen hatte bei Shpock Nintendo-Spiele für 150EUR gekauft, aber die Ware nicht erhalten - die Spiele wurde offensichtlich mehrfach verkauft. Eine 80-Jährige aus Hettenleidelheim erhielt einen Anruf von einem Falschen Polizeibeamten (in ihrer Gegend wurde eingebrochen...), was die Dame allerdings sofort durchschaute und auflegte. Ein 50-Jähiger aus Grünstadt hatte bei Amazon ein Rudergerät für 453EUR gekauft und ist dabei einem sog. Fake-Shop aufgesessen. Die Ware hat er nie erhalten.

