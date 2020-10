Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Morgens schon 1,19 Promille

Haßloch (ots)

Zu der Kontrolle eines landwirtschaftlichen Gespanns entschied sich am Montagvormittag (26.10.2020, 9:45 Uhr) eine Streife der Polizei Haßloch in der Rudolf-Diesel-Straße. Traktor und Anhänger schienen in Ordnung zu sein, der Fahrer nicht. Ein Alkoholtest ergab 1,19 Promille. Dem 26-Jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, den Führerschein ist er erst Mal los. Es wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

