Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Ebertsheim-Rodenbach

Grünstadt (ots)

Am 26.10.2020, gg. 16:00 Uhr, überrasche eine Frau in ihrem Haus in der Wiesenstraße in Rodenbach einen Einbrecher. Dieser flüchtete zu Fuß Richtung Ebertsheim, wobei von der Bekleidung nur ein schwarzer Kapuzenpulli bekannt war und die Person als schlank und mittelgroß beschreiben wurde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen konnte diese nicht mehr aufgefunden werden. Der Einbrecher hatten zum Einsteigen ein Fenster aufgehebelt und entwendete ca. fünfhundert Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der 06359-93120 entgegen

