Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochsitz angezündet

53894 Mechernich (ots)

Durch Zeugen wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen (10.20 Uhr) auf ein Feuer in einem Walgebiet hinter einem Golfplatz im Naturschutzgebiet " Kallmuther Berg" aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr konnte die Brandörtlichkeit lokalisieren und das Feuer löschen. Unbekannte hatten offenbar vorsätzlich eine Jagdkanzel in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich einer vorsätzlichen Brandstiftung.

