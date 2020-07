Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Herr "Siepmann" gehört nicht zu uns - Mehrere Anrufe eines falschen Polizeibeamten

Kreis Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend im Zeitraum von 21.40 bis 22.02 Uhr erhielt die Polizei Euskirchen Kenntnis darüber, dass Anrufer durch falsche Polizeibeamte im Bereich des Stadtgebiets Euskirchen (Stotzheim, Dom-Esch und Weidesheim) angerufen worden sind.

Ein Mann meldete sich am Telefon, u.a. mit dem Namen "Siepmann", eine Amtsbezeichnung wurde nicht genannt. Diese Person gab an, bei der Polizei in Euskirchen beschäftigt zu sein. Die bei den Notrufteilnehmern angezeigte Nummer lautete "02251-7890".

Während des Telefonats gab der angebliche Polizist an, dass es in den letzten Tagen vermehrt Einbrüche in der Nachbarschaft stattgefunden hätten. Man solle alle Fenster und Türen auf eine ordnungsgemäße Schließung überprüfen.

Weiterhin wurden die Anrufer befragt, ob sie Wertgegenstände im Haus lagern würden.

Auf diese Frage wurde richtigerweise keine Antwort erteilt, aufgelegt und die "echte" Polizei verständigt.

In keinem der vorgenannten Anrufe kam es zu Straftaten. Alle angerufenen Personen beendeten vorzeitig die Gespräche und waren über die "Masche" informiert. Es wurden lediglich Vorbereitungshandlungen verzeichnet.

