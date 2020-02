Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Winnekendonk - PKW überschlägt sich/Unfallflucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Dienstag (25.02.2020) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Sonsbecker Straße ein Unfall bei dem sich ein 41-jähriger Mann aus Kevelaer mit seinem Mitsubishi überschlug und gegen einen Baum prallte. Zuvor war der 41-Jährige in Richtung Kevelaer unterwegs, als ihm in der Kurve ein weißer VW Passat auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Mitsubishifahrer nach rechts aus, hierbei geriet er auf den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam an einem Baum zum Stehen. Der weiße Passat setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Glück im Unglück hatte der 41-Jährige dennoch. Er konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer des Passats machen können. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

