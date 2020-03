Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Körperverletzung/ Zeugenaufruf

Am Freitag, 13. März 2020, gegen 20.00 Uhr, kam es auf der Ellerbrocker Straße zu einem Zwischenfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmer. Ein 25jähriger aus Dwergte befuhr mit einem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe. Als der Fahrer beabsichtigte in Höhe der Straße Barkentange nach links abzubiegen, setzte dieser nach eigenen Angaben den Blinker und verringerte die Geschwindigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem grauen BMW 1er neben ihm und stieg aus dem BMW aus. Anschließend beschimpfte der Verkehrsteilnehmer den 25jährigen aufgrund seiner Fahrweise und schlug diesem mit der Hand ins Gesicht. Im Anschluss fuhr der Verkehrsteilnehmer davon. Der Verkehrsteilnehmer wurde als männlich, stämmig, ca. 40 Jahre und mit einer Glatze beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland/Scharrel- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 16.März 2020, gegen 09.50 Uhr befuhr eine 52-jähriger Saterländer mit seinem PKW, BMW unter Alkoholeinfluss den Raiffeisendamm. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Bösel- Sachbeschädigung an Andreaskreuz

In der Zeit zwischen Freitag, den 06.März 2020, gegen 17.00 Uhr und Montag, den 16.März 2020, um 07.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das Andreaskreuz eines Bahnübergangs am Tegelkamp beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel.04494-308) entgegen.

