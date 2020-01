Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Von der Fahrbahn abgekommen

Geilenkirchen-Prummern (ots)

Ein 22-jähriger Geilenkirchener fuhr am Mittwoch (1. Januar), gegen 2.15 Uhr, mit seinem Pkw Opel auf einem Feldweg aus Richtung der Straße Am Hagelkreuz kommend in Richtung Pater-Briers-Weg. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Telefonmasten und fuhr in eine Wiese hinein. Dabei beschädigte er die Weidezäune. Er verletzte sich durch den Unfall nicht. Bei der Aufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der junge Mann unter der Einwirkung von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

