Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Bei Graffiti auf frischer Tat ertappt - Polizeibeamten angegriffen

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Am Mittwochabend beobachtete ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter, wie zwei junge Männer, Graffiti auf Litfaßsäulen und andere Einrichtungen sprühten. Als sich der Polizeibeamte als solcher zu erkennen gegeben hatte, wollte er die beiden Männer festhalten. Dabei sprang ihm einer der beiden in den Rücken, sodass der andere flüchten konnte. Nachdem eine Polizeistreife hinzugekommen war, wurde der verbliebene Tatverdächtige für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier Neckarstadt verbracht. Die Ermittlungen bezüglich des zweiten Mannes dauern an. Der Polizeibeamte wurde durch den Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

