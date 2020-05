Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt nicht eingeräumt - 10.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 35-jähriger Fahrer eines VW Polo am Mittwoch kurz nach 19.30 Uhr an der Einmündung Am Leitzelbach/Riedacker dem von rechts kommenden 42-jährigen Fahrer eines Klein-Lkw die Vorfahrt nicht einräumte, kam es zur Kollision. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro, beide Beteiligte blieben unverletzt.

