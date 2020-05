Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei Sturz verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwoch kurz nach 8 Uhr auf der L 550 leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war vom Ortsteil Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs und setzte trotz durchgezogener Linie zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Wegen eines entgegenkommenden Autos bremste der Jugendliche ab, geriet ins Schleudern und stürzte. Das Leichtkraftrad rutsche in den entgegenkommenden Seat, zu einer Berührung mit dem Fahrer kam es nicht. Der 17-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell