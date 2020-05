Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Zwei junge Damen betrunken auf einem eScooter

Mannheim (ots)

Zwei junge Damen im Alter von 19 Jahren waren am frühen Donnerstagmorgen zu zweit betrunken auf einem eScooter im Stadtteil Handschuhsheim unterwegs. Das Duo fiel einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht auf dem Radweg in der Berliner Straße auf einem eScooter, in Richtung Stadtzentrum fahrend, auf. Während die vorne stehende Frau den Roller steuerte, wurde sie von der hinteren Frau umklammert. Dabei hielt diese in jeder Hand eine Bierflasche. Als die Beamten sich mit dem Streifenwagen den Damen näherten, bemerkte die 19-jährige das Polizeifahrzeug und bremste abrupt. Dabei geriet der Roller ins Schlingern. Die Fahrerin konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern. Nachdem der Roller zum Stillstand gekommen war, stiegen beide Frauen schwankend ab. In deren Atemluft war deutlicher Alkoholgeruch bemerkbar. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Daraufhin wurde ihr im Polizeirevier Heidelberg-Nord durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell