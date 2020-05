Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B3

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 16.00 Uhr achtete die Fahrerin eines Mercedes beim Verlassen des Tankcenters und Abbiegen auf die Bergstraße in Richtung Ortsmitte nicht auf den fließenden Verkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

