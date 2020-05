Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen/BAB 656: Unter Drogen zu schnell unterwegs

Edingen/BAB 656 (ots)

Ein 29-jähriger Mann war am Mittwochmittag unter Drogeneinfluss zu schnell auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Autobahnpolizei Mannheim auf der A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim fiel der 29-Jährige auf, da er mit seinem Porsche mit rund 130 km/h bei erlaubten 80 km/h in Richtung Mannheim fuhr. Sein Fahrzeug wurde in der Folge gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei kam ans Tageslicht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte er deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 29-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte aufgefallen war.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem sieht er einem empfindlichen Bußgeld wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung entgegen.

