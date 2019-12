POL-VDKO: Motorbrand

Verkehrsdirektion Koblenz

Am Donnerstag, den 26.12.19 gegen 12.44 Uhr kam es auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Polch und Mayen zu einem Motorbrand eines Pkw auf dem Standstreifen. Ursache hierfür war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug. Die Feuerwehr Polch konnte den Brand schnell löschen, es wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.

