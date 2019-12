Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Falschfahrer auf der BAB 48

Koblenz - BAB 48 (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (22. - 23.12.20.19) wurde ein Falschfahrer auf der BAB 48 zwischen dem Autobahnkreuz Koblenz und der Anschlussstelle Koblenz-Nord gemeldet. Das nicht näher beschriebene Fahrzeug soll die Richtungsfahrbahn Trier, zwischen den genannten Anschlussstellen, in entgegengesetzte Richtung, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach befahren haben. Durch starke Kräfte des PP Koblenz wurden entsprechende Fahndungs- und Absicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Falschfahrer konnte hierbei nicht erkannt werden.

Weitere Zeugen oder ggf. auch Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.

