Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrer - 27-jähriger Radler verletzt

Heidelberg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwoch kurz vor 12 Uhr in der Ziegelhäuser Landstraße wurde ein 27-Jähriger verletzt. Der 27-Jährige befuhr den kombinierten Rad-/Fußweg von Ziegelhausen in Richtung Neuenheim. Beim Ausweichen nach rechts wegen in Höhe der Scheffelstraße entgegenkommender Fußgänger prallte er mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Radfahrer zusammen und stürzt zu Boden. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, der 31-jährige Radler blieb unverletzt.

