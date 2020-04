Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauch aus Dach

Sprockhövel (ots)

Mit der Meldung "Rauch aus Dach wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Mittwoch gegen 0.30 Uhr zu einem Firmengelände in der Stefansbecke gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte die Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus dem Schornstein fest. Der Schornstein und die Dachfläche wurden über die Drehleiter mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keine Auffälligkeiten feststellen. Bei der Rauchentwicklung handelte es sich um den normalen Betrieb der Heizungsanlage. Für die Einsatzkräfte war der Einsatz um 1.10 Uhr beendet. Ausgerückt waren 4 Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte.

