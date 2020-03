Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall mit Motorrad

Sprockhövel (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag kurz nach 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr zur Absicherung der Landung eines Rettungshubschraubers gerufen. Im Kreuzungsbereich Wuppertaler Straße / Otto-Brenner-Straße verunfallte ein Motorradfahrer und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Einsatzkräfte sicherten die Landung sowie die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsmitteln.

Feuerwehr Sprockhövel

