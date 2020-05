Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 42-jähriger Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Sturz am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der L 596 zwischen Ursenbach und Altenbach zog sich ein 42-jähriger Fahrer eines Rennrads schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Sein Fahrrad wurde sichergestellt, die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 6201/10030 bei der Polizei in Weinheim zu melden.

