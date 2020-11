Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Große Kontrollaktion: Polizei zieht Bilanz

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle hat die Polizei in Bad Oeynhausen am Freitag bis um Mitternacht zahlreiche Verkehrssünder erwischt. Neben einer Kontrollstelle auf der Kanalstraße gegenüber dem Sielbad sowie einer Geschwindigkeitsmessung nahmen die Ordnungshüter zusammen mit Kräften des Ordnungsamtes auch den ZOB verstärkt in den Blick.

Gleich zu Beginn entdeckten die Beamten der Wache und des Verkehrsdienstes bei der Kontrolle eines Pkw samt Anhänger eine Besonderheit. In dem Fahrzeug befanden sich 1,1 Tonnen Feuerwerkskörper, für dessen Transport der Fahrer keine Erlaubnis vorweisen konnte. Erst nachdem der Pkw mit der erforderlichen Sicherheitsausrüstung ausgestattet und eine gültige Genehmigung eingeholt war, konnte der Mann seine Fahrt in Richtung Litauen fortsetzen. Allerdings ohne Anhänger, da dieser mit einem Pkw überladen war. Zuvor erfolgte noch die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 8.000 Euro.

Zur Einsatzbilanz zählten außerdem die Blutproben von zwei Auto- und zwei Rollerfahrer wegen des Verdachts auf Drogenkonsum, zwei Strafanzeigen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 113 Verwarnungsgelder. Zudem kommen auf acht Autofahrer Owi-Anzeigen zu, da sie das Tempolimit auf der Kanalstraße von 50 km/h deutlich überschritten. Dazu zählte auch eine 45-jährige Frau aus Bad Oeynhausen, deren Wagen mit Tempo 86 vom Messgerät erfasst wurde. Im Umfeld der vom Technischen Hilfswerk mit großen mobilen Laternen ausgeleuchteten Kontrollstelle stoppten die Einsatzkräfte einen 26-jährigen BMW-Fahrer. Bei der Feststellung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann zunächst falsche Angaben gegenüber den Polizisten gemacht hatte. Der Grund dafür wurde schnell klar: Der 26-Jährige hatte bereits vor längerer Zeit seinen Führerschein wegen seines Drogenkonsums abgeben müssen.

Ein kleines Missgeschick widerfuhr am späten Abend dem Fahrer eines Klein-Lkw. Er versetzte nach seiner Kontrolle beim Ausparken einem Polizeibulli eine Schramme.

