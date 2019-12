Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Varenseller Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (LG)- Am Dienstagnachmittag, 17.12.19, ereignete sich gegen 14.40 Uhr auf der Varenseller Str. in Rietberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer verletzt wurde. Der 42-jährige Pkw-Fahrer aus Delbrück war zur Unfallzeit mit seinem Opel Insignia auf der Varenseller Straße in Richtung Neuenkirchen unterwegs. In Höhe eines dort ansässigen Busunternehmens verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich mit einem Sattelschlepper einer Firma aus Tschechien, der Gegenrichtung unterwegs war. Danach schleuderte der Pkw zurück und prallte rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Schließlich kam der Opel mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Zeugen konnten den Pkw-Fahrer mit augenscheinlich nur leichten Verletzungen aus dem Pkw bergen. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur Beobachtung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Varenseller Straße bis 16.30 Uhr gesperrt.

