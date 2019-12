Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin stürzt und erleidet schwere Kopfverletzung

Gütersloh (ots)

(RB) - Gütersloh - Am Dienstagmorgen, gegen 11.02 Uhr befuhr eine 83-jährige Gütersloherin mit ihrem Fahrrad / Pedelc (bis 25 KM/H), die Neuenkirchener Straße und stürzte, wobei sie sich schwer verletzte. Die Frau war auf der Neuenkirchener Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Stadtring Sundern unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Rad in den Kreisverkehr Neuenkirchener Straße/Südring/Brunnenstraße ein. Beim Befahren des Kreisverkehres stürzte die Frau und blieb verletzt liegen. Obwohl die Dame während der Fahrt einen Fahrradhelm getragen hatte, erlitt sie schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Zeit kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zum Unfall machen können. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.

