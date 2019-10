Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft auf der Nordstraße - Fall 2

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 16.15 Uhr, wurde die Hintereingangstür eines Modegeschäftes an der Nordstraße aufgehebelt. Zugang verschafften sich der oder die Täter über den Flug des Wohn- und Geschäftshauses. Entwendet wurden Bargeld und Kleidungsstücke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990

