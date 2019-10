Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Rhede - Wanderarbeiter wurden aggressiv

Bocholt/Rhede (ots)

In den letzten Tagen gingen in Bocholt und Rhede irische Wanderarbeiter von Tür zu Tür und boten Reinigungsarbeiten an. Eine entsprechende Reisegewerbekarte konnten die Männer den hinzugerufenen Polizeibeamten vorzeigen.

Die Beamten waren von den Bürgerinnen und Bürgern hinzugezogen worden, weil die Wanderarbeiter bei Nichtannahme der Angebote verbal aggressiv und einschüchternd auftraten. In einem Fall kam es zu einer Beleidigung, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Wanderarbeiter in den nächsten Tagen auch weiterhin ihre Arbeiten bei Haustürgeschäften anbieten werden. Sollte es dabei zu Einschüchterungsversuchen, Beleidigungen etc. kommen - rufen Sie die Polizei an.

