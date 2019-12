Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am Sonntag (15.12., in der Zeit von 08.00 - 19.35 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hochstraße ein.

Die Täter gelangten über ein Fenster der Gästetoilette im Erdgeschoss in das Haus.

Hierfür hebelten die Einbrecher ein Fenster sowie das davor befindliche Gitter auf, wobei sie die Fensterverglasung im Bereich des Griffs zerstörten.

Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, der von dem Eigentümer nach seiner Rückkehr am Sonntagabend zunächst als Fehlalarm gewertet wurde, da er zunächst keine Schäden feststellen konnte.

Am Montagmorgen fand eine Zeugin das zerstörte Fenster der Gästetoilette vor und verständigte die Polizei.

Offensichtlich wurden die unbekannten Täter durch den Alarm von der weiteren Tatausführung abgehalten und flohen ohne Beute.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

