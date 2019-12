Polizei Gütersloh

POL-GT: Steinhagen - Schwerer Verkehrsunfall - ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Steinhagen (AKO) - Am heutigen Dienstagmorgen (17.12.19), gegen 06:27 Uhr, ereignete sich in Steinhagen an der Kreuzung Bielefelder Straße/Liebigstraße/Borsigstraße ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Eine 44-jährige Steinhagenerin befuhr mit ihrem VW Lupo die Bielefelder Straße aus Richtung Steinhagen kommend. Sie wollte nach links in die Liebigstraße abbiegen und stieß beim Abbiegen frontal mit dem Skoda Octavia eines 41-jährigen Fahrers zusammen, welcher die Bielefelder Straße vorrangberechtigt in Richtung Steinhagen befuhr.

Die 44-jährige Fahrerin des VW Lupo wurde leicht verletzt. Ihr ebenfalls im Auto befindlicher 17-jährige Sohn wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 41-jährige Fahrer des Skoda Octavia wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich total zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR.

Der Verkehr wurde auf der Bielefelder Straße an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Liebigstraße wurde für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

