Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayerin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.02.2019) eine 22 Jahre alte Frau in der Ossietzkystraße vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, einen Zaun mit Farbe besprüht zu haben. Mitarbeiter eines Wachdienstes entdeckten die 22-Jährige gegen 21.10 Uhr als sie despektierliche Floskeln auf einen Holzzaun an der Jägerstraße sprühte und alarmierten die Polizei. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und mit Schadensersatzforderungen rechnen.

