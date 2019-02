Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (19.02.2019) oder Mittwoch (20.02.2019) an zwei Autos, die in der Alexanderstraße und in der Bopserwaldstraße geparkt waren, jeweils die Beifahrerscheibe eingeschlagen und Ledertaschen, Geldbörsen und einen Füller gestohlen. In der Alexanderstraße schlugen die Diebe zwischen 12.00 Uhr und 10.20 Uhr die Beifahrerscheibe eines Citroens ein und stahlen eine schwarze Lederhandtasche, in der sich eine Geldbörse, rund 120 Euro Bargeld und diverse persönliche Papiere befanden. In der Bopserwaldstraße zerstörten die Unbekannten zwischen 19.00 Uhr und 07.30 Uhr ebenfalls die Beifahrerscheibe eines Seat und erbeuteten zwei Ledertaschen und einen Füllfederhalter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

