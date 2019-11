Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Ärztehaus Schwerin-Lankow

Schwerin (ots)

Am 10.11.2019 gegen 07:00 Uhr kam es im Dachgeschoss des Ärztehauses in der Kieler Straße zu einem Brand. Aus bisher nicht geklärter Ursache hatte sich der Brand in den Räumlichkeiten des Medizinischen Versorgungszentrums Schwerin West (MVZ) entzündet. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr sowie Freiwilligen Feuerwehren Warnitz und Mitte konnten den Brand löschen. Dennoch entstand durch diesen erheblicher Sachschaden von zirka 200.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Die o.g. Räumlichkeiten können derzeit nicht genutzt werden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Alexander Arndt Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Schwerin Polizeihauptrevier Schwerin Graf-Yorck-Straße 6 19061 Schwerin Tel. 0385-51802223 Fax. 0385-51802226

