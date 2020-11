Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Führerscheine nach Alkoholfahrten sichergestellt.

Lübbecke, Preußisch OldendorfLübbecke, Preußisch Oldendorf (ots)

Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Lübbecke beobachten am Samstag zweimal das auffällige Fahren von zwei Fahrzeugführern. In beiden Fällen stellten die Beamten bei den Kontrollen deutlichen Alkoholgeruch fest. Dies wurde jeweils durch Alko-Tests bestätigt. Es folgten Blutproben sowie die Sicherstellung der Führerscheine.

In der Nacht zu Samstag befuhr gegen 2.10 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Skoda die "Bergstraße". Hierbei lenkte sie ihren Wagen längere Zeit auf der Gegenfahrbahn. In Höhe des Parkplatzes "Schwarzer Brink" konnten die Einsatzkräfte die Frau aus Preußisch Oldendorf stoppen.

Gegen 23.35 Uhr fiel den Beamten auf der Osnabrücker Straße ein VW Passat auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Lübbecker Innenstadt fuhr. In Höhe der "Langen Straße" konnte der Wagen angehalten werden. Da der Fahrer nicht in Deutschland gemeldet ist, musste er eine Sicherheitsleistung erbringen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell