Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegen Baum geprallt: 18-jähriger Autofahrer erliegt schweren Verletzungen

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen auf der Straße "Zur Porta" mit einem Kleinwagen frontal gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann kam mit schwersten Verletzungen ins Klinikum, wo er wenig später starb.

Der 18-Jährige war gegen 7.45 Uhr zwischen Lerbeck und Nammen unterwegs und kam in einer leichten Rechtskurve in Richtung Nammen nach links von der Fahrbahn ab. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der allein in seinem VW sitzende Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt sowie den Rettungssanitätern kam er zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum. Aufgrund des Rettungseinsatzes war die Landstraße für rund zwei Stunden gesperrt.

