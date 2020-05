Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Vergeblich gesucht

Schutterwald (ots)

Nachdem ein Zeuge am späten Montag gemeldet hat, dass sich eine Frau auf dem Feldweg zwischen Schutterwald und Höfen möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, begaben sich Wehrleute aus Schutterwald, die Rettungshundestaffel des DRK und mehrere Polizeibeamte, sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers auf die Suche. Die Dame hat sich gegen 23:40 Uhr in einem augenscheinlich schlechten gesundheitlichen Zustand befunden und bei einer Ansprache des Zeugen bei einer angrenzenden Wiese versteckt. Die Suche mit starken Kräften führte nicht zum gewünschten Erfolg und wurde gegen 4 Uhr schließlich abgebrochen. Eine etwaige hilflose Lage konnte bis dahin nicht bestätigt werden. /ma

