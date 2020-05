Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verletzter nach Auffahrunfall

Gaggenau (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag. Der Lenker eines VW war gegen 13:40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er seinen Wagen vor einer roten Ampel `ausrollen` lassen wollte. Die dahinter fahrende Lenkerin eines Mercedes erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 73 Jahre alte Lenker des Volkswagens zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde in die Klinik nach Rastatt gebracht. /ma

