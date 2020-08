POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 29.08.2020, 13:20 Uhr Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße SV: Ein 67-jähriger Mann hielt mit seinem Lkw (VW Crafter) in einer Einbuchtung an einer Bushaltestelle. Als er in den fließenden Verkehr einfahren wollte übersah er das Auto einer 69-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sich die Dame leicht verletzte (Halswirbel-Schleuder-Trauma). An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 3000 Euro. Das Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden. | pizw

