Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht im Gegenverkehr

Obersimten/Niedersimten (ots)

Am Samstagabend, den 29.08.2020 gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der L 484 zwischen Niedersimten und Obersimten eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr eine 30-Jährige Frau aus Trulben mit ihrem schwarzen Opel Corsa die L 484 kommend von Obersimten in Richtung Niedersimten. Im Verlauf der Strecke kam ihr in einer Rechtskurve ein PKW entgegen, welcher von seiner Fahrspur abkam und somit in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Der Opel Corsa wurde hierbei an der Fahrerseite beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit und fuhr weiter in Richtung Obersimten. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

