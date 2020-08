Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.08.2020, 19:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Dr.-Ehrensberger-Straße SV: Ein 18-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Corsa die Geschwister-Scholl-Allee in Fahrtrichtung Hofenfelsstraße. An der Einmündung zur Dr.-Ehrensberger-Straße wollte er links in diese abbiegen. Aufgrund von vorherigem Alkoholkonsum verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen dort aufgestellten Maschendrahtzaun. Der Unfallverursacher feierte zuvor mit Freunden das bestandene Abitur. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2000 Euro und am Zaun ein Schaden von 1500 Euro. Gegen den 18-jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da ein Alcotest vorab nicht durchgeführt werden konnte, muss das Blutprobenergebnis abgewartet werden, um den Promillewert des Mannes festzustellen. | pizw

