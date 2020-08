Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.08.2020, 07:30 Uhr - 28.08.2020, 08:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Himmelsbergstraße SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug an dem Pkw Renault Twingo die Scheibe der Beifahrertür ein, während die Besitzerin die nahegelegene Berufsbildende Schule besuchte. Die Handtasche der 22-jährigen war von außen gut sichtbar auf dem Beifahrersitz abgelegt. Es wurde die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, in der sich diverse Ausweisdokumente und etwa 100 Euro Bargeld befanden. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. An dieser Stelle möchte die Polizei erneut dringend darauf hinweisen, keine Taschen oder sonstige Wertsachen im Auto zurück zu lassen! Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. | pizw

