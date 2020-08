Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Streit eskaliert

Am Donnerstag fuhr ein Autofahrer in Blaustein auf einen Mann zu.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei gerieten gegen 16.15 Uhr in der Ulmer Straße zwei Männer in Streit. Ein 40-Jähriger soll sich danach in ein Auto gesetzt haben und weggefahren sein. Nach einigen Metern soll er den Rückwärtsgang eingelegt haben und auf einen 57-Jährigen zugefahren sein. Der brachte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit und blieb unverletzt. Die Polizei aus Blaustein (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 40-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

++++1567374

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell